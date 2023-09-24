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Gol düellosunda kazanan aslan oldu! Maç sonucu: Başakşehir 1-2 Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'i evinde 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Galibiyetin golleri Ziyech ve Icardi’den geldi. Başakşehir- Galatasaray maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Ligi maç sonuçları ve puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

08:40 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başakşehir - Galatasaray maç özeti

Başakşehir - Galatasaray maç özeti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech ve penaltıdan Mauro Icardi atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Leo Dubois kaydetti.

İki takımın da birer maçının eksik olduğu ligde Galatasaray puanını 13'e çıkartırken, RAMS Başakşehir 3 puanda kaldı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etme başarısı gösterdi.

Son 18 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Başakşehir-Galatasaray maç özeti

Başakşehir-Galatasaray maç özetini izlemek için
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Başakşehir-Galatasaray maç sonucu

Süper Lig puan durumu



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