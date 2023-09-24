Eyüpspor, Trendyol 1. Lig 6. hafta açılış maçında evinde Ümraniyespor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın 2. yarısında Eyüpspor Caner Erkin ve Ahmed Kutucu ile 2 gol bularak maçtan 2-0 galip ayrıldı. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Eyüpspor bu sonuçla birlikte puanını 18’e çıkararak zirvedeki yerini korudu. Ümraniyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı. Eyüpspor - Ümraniyespor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.