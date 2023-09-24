Başakşehir - Galatasaray maç özeti
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech ve penaltıdan Mauro Icardi atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Leo Dubois kaydetti.
İki takımın da birer maçının eksik olduğu ligde Galatasaray puanını 13'e çıkartırken, RAMS Başakşehir 3 puanda kaldı.
Galibiyet serisini 4 maça çıkardı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etme başarısı gösterdi.
Son 18 resmi maçında mağlup olmadı
Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.