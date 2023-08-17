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Beşiktaş - Neftçi Baku PFK Maç Kadrosu

Beşiktaş - Neftçi Baku PFK maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Neftçi Baku PFK ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.00’de oynanacak karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Neftçi Baku PFK maç kadrosu ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:34 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş - Neftçi Baku PFK Maç Kadrosu

Beşiktaş - Neftçi Baku PFK Maç Kadrosu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Neftçi Baku PFK ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Neftçi Baku PFK maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKU PFK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

20 Necip Uysal

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

NEFTÇİ BAKU PFK

1 Ivan Brkic

2 Qara Qarayev

4 Mark Tamas

21 Ismayil Zulfugarli

44 Yuri Matias

5 Kenny Saief

8 Emin Makhmudov

10 Filip Ozobic

23 Ataa Jaber

9 Andre Shinyashiki

25 Aaron Olanare



#Beşiktaş
#Neftçi Baku PFK
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#TRT SPOR
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