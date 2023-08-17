Beşiktaş - Neftçi Baku PFK canlı TRT izleme linki ve canlı skor ekranı araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş evinde Azerbaycan ekibi Neftçi Baku PFK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT SPOR ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Neftçi Baku PFK TRT SPOR canlı izleme linki ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.