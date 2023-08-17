Beşiktaş - Neftçi Baku PFK Maç Kadrosu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Neftçi Baku PFK ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Neftçi Baku PFK maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKU PFK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
24 Valentin Rosier
26 Arthur Masuaku
8 Salih Uçan
19 Amir Hadziahmetovic
20 Necip Uysal
83 Gedson Fernandes
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
NEFTÇİ BAKU PFK
1 Ivan Brkic
2 Qara Qarayev
4 Mark Tamas
21 Ismayil Zulfugarli
44 Yuri Matias
5 Kenny Saief
8 Emin Makhmudov
10 Filip Ozobic
23 Ataa Jaber
9 Andre Shinyashiki
25 Aaron Olanare