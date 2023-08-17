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Beşiktaş - Neftçi Baku PFK TRT SPOR canlı izleme ekranı ve canlı skor

Beşiktaş - Neftçi Baku PFK canlı TRT izleme linki ve canlı skor ekranı araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş evinde Azerbaycan ekibi Neftçi Baku PFK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT SPOR ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Neftçi Baku PFK TRT SPOR canlı izleme linki ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:52 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş - Neftçi Baku PFK TRT Spor canlı

Beşiktaş - Neftçi Baku PFK TRT Spor canlı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu 3-1 biten ilk maçın rövanşında temsilcimiz Beşiktaş evinde Neftçi Baku PFK’yı ağırlıyor. Bu akşam 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT SPOR ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Neftçi Baku PFK maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKU PFK TRT SPOR CANLI İZLEME LİNKİ

Beşiktaş - Neftçi Baku PFK canlı izlemek için

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKU PFK CANLI SKOR



#Beşiktaş
#Neftçi Baku PFK
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#3. eleme turu
29 dakika önce
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