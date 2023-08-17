UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Neftçi Baku PFK ile karşılaştı. Bakcell Arena’da oynanan karşılaşmadan siyah-beyazlılar 3-1’lik skorla galip ayrılarak tur için büyük bir avantaj elde etti. Goller dakika 14’ Vincent Aboubakar, 23’ Jackson Muleka, 62’ Salih Uçan ve 79’ Keelan Lebon’dan geldi. Neftçi Baku PFK - Beşiktaş maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.