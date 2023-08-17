Beşiktaş - Neftçi Baku PFK TRT Spor canlı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu 3-1 biten ilk maçın rövanşında temsilcimiz Beşiktaş evinde Neftçi Baku PFK’yı ağırlıyor. Bu akşam 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT SPOR ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Neftçi Baku PFK maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKU PFK TRT SPOR CANLI İZLEME LİNKİ
BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKU PFK TRT SPOR CANLI İZLEME LİNKİ
BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKU PFK CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKU PFK CANLI SKOR
#Beşiktaş
#Neftçi Baku PFK
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#3. eleme turu
29 dakika önce