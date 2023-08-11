Neftçi Baku PFK 1-3 Beşiktaş Maç Özeti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Baku PFK ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş maçtan 3-1 galip ayrıldı. Neftçi Baku PFK - Beşiktaş maç özeti haberimizde.
NEFTÇİ BAKU PFK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
NEFTÇİ BAKU PFK - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI
ŞENOL GÜNEŞ: SON BÖLÜMDE DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREKEN BİR OYUN VARDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyete rağmen son bölümdeki oyundan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Oyuna hakim olduk ve goller bulduk. Sezon başı olduğundan yorulan oyuncularımız olabiliyor. Yeni gelen bazı oyuncularımızı da görmek istiyoruz. Son on beş dakikalık bölümde oyun koptu. Top kaybı sonucunda yediğimiz gol neticesinde rakibin morali yükseldi. Son bölümde dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı. Sonuç olarak buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.
İkinci maça ciddi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş, "Güzel bir atmosfer vardı. Ülkemizde deprem oldu, inşallah can kaybı yoktur. Hepimize geçmiş olsun” diyerek sözlerini tamamladı.