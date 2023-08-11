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Beşiktaş, Neftçi Baku’yü deplasmanda 3-1 mağlup etti - ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Neftçi Baku PFK ile karşılaştı. Bakcell Arena’da oynanan karşılaşmadan siyah-beyazlılar 3-1’lik skorla galip ayrılarak tur için büyük bir avantaj elde etti. Goller dakika 14’ Vincent Aboubakar, 23’ Jackson Muleka, 62’ Salih Uçan ve 79’ Keelan Lebon’dan geldi. Neftçi Baku PFK - Beşiktaş maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:35 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Neftçi Baku PFK 1-3 Beşiktaş Maç Özeti

Neftçi Baku PFK 1-3 Beşiktaş Maç Özeti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Baku PFK ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş maçtan 3-1 galip ayrıldı. Neftçi Baku PFK - Beşiktaş maç özeti haberimizde.

NEFTÇİ BAKU PFK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Neftçi Baku PFK - Beşiktaş maç özetini izlemek için

NEFTÇİ BAKU PFK - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

ŞENOL GÜNEŞ: SON BÖLÜMDE DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREKEN BİR OYUN VARDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyete rağmen son bölümdeki oyundan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Oyuna hakim olduk ve goller bulduk. Sezon başı olduğundan yorulan oyuncularımız olabiliyor. Yeni gelen bazı oyuncularımızı da görmek istiyoruz. Son on beş dakikalık bölümde oyun koptu. Top kaybı sonucunda yediğimiz gol neticesinde rakibin morali yükseldi. Son bölümde dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı. Sonuç olarak buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.


İkinci maça ciddi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş, "Güzel bir atmosfer vardı. Ülkemizde deprem oldu, inşallah can kaybı yoktur. Hepimize geçmiş olsun” diyerek sözlerini tamamladı.



#Neftçi Baku
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#3. Eleme Turu
2 saat önce
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