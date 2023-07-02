Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Futbol Direktörü Almany ile görüşmüştü. İspanyol basını Kazancı'nın, Barcelona'dan bazı futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığını, bu isimlerden birinin de Umtiti olduğunu açıklamıştı. Lecce formasıyla geçen sezon 25 karşılaşmada forma giyen Samuel Umtiti gol atma başarısını gösteremedi. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki stoper Umtiti'nin menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncuya resmi teklif yapmak için görüşme talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Ersin Destanoğlu'nu kadroda tutacak. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in kaleyi Mert Günok'a teslim etmesiyle birlikte kulübeye çekilen 22 yaşındaki milli kaleciyle yola devam edecek. Sergen Yalçın döneminde henüz 19 yaşındayken formayı kapan Ersin, 2020-2021 sezonunda elde edilen Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuştu. Beşiktaş akademisinden yetişen Ersin'in bonservis değeri bir yıl önce 10 milyon euroya kadar yükselmişti.

Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği isimlerle ilgili mutlu sona ulaşmak üzere. Transfer sürecinin ilk günlerinden beri Ante Rebic ve Daler Kuzyaev ile yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, sabırla beklemenin meyvelerini toplayacak.

İtalyan kulübü Milan, Rebic ile ilgili kararını verdi. İtalya'nın önde gelen medya kuruluşlarından La Gazzetta dello Sport, 2025'e kadar sözleşmesi olan Hırvat oyuncu ile Milan'ın yollarını ayırmak istediği ve bu durumun Rebic'e tebliğ edildiğini yazdı. Milan, 29 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli istemezken, tek hedefi Hırvat yıldızın maaşından kurtulmak. Rebic, yıllık brüt olarak 3.5 milyon euro maaş alıyor. Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 2 milyon euro kazanan yıldız isim, bu rakamı Beşiktaş'tan da talep ediyor. Siyah-beyazlılar. daha önce Rebic için ayırdığı maaş bütçesini yukarı çekerken, anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. 29 yaşındaki Hırvat sol açık, geçen sezon Milan'da 31 resmi maça çıkarken, 3 gol ve 2 asist yaptı.

Daler Kuzyaev transferinde son durumu ne?

Beşiktaş'ı rahatlatan bir başka haber ise Rusya'dan geldi. Siyah-beyazlıların imza aşamasına geldiği Daler Kuzyaev'in menajeri de bu durumu teyit etti. Rus medyasına konuşan Alexei Safonov, başarılı orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili, "İspanya'da oynamayı hayal ediyordu ancak ne oraya ne de İtalya'ya gidebileceğini sanmam. Kuzyaev'in Türkiye'de oynayabileceğinden hiç şüphem yok. Avrupa'da yaşamak için yeni bir şeyler istiyordur. Türklerin ona sundukları, muhtemelen zihniyet olarak ona daha yakın" dedi.

Orta sahanın çehresini değiştirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in 2 oyuncu konusunda da olumlu rapor verdiği biliniyor.

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular kimler?

Kadroya takviye için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi biten isimler de belli oldu.

Nathan Redmond

Serbest durumdaki Redmond için sözleşme uzatma teklifine yanıt merakla bekleniyor. Siyah-beyazlılarda kalmaya sıcak baksa da doğum yapacak olan eşinin İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle ülkesindeki seçenekleri de değerlendiren Redmond'ın kesin kararını bu hafta iletmesi bekleniyor.

Tayfur Bingöl

Alanyaspor'dan yarım sezonluğuna kiralanan tecrübeli oyuncunun satın alma opisyonu ise 1.5 milyon Euro olarak belirlenmişti. Yerli rotasyonu için siyah-beyazlılar, bonservisini almayı istese de bu rakamda indirim bekleniyor. Beşiktaş'ın Akdeniz elibine önerisi ise 500 bin Euro...

Kevin NKoudou

Beşiktaş'a 2019'da bonservisinin yarısına 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen NKoudou 4 yıllık macerasını noktaladı. Sakatlıklardan çok çeken 28 yaşındaki futbolcu, 108 maçta 21 gol ve 9 asist üretti.

Atiba

Beşiktaş'ın efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, futbol hayatını noktaladı. Atiba 2013'ten beri formasını giydiği siyah-beyazlılarda 334 maçta 27 gol ve 37 asist üretti.

Welinton

Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan kadroya katılan Welinton da Beşiktaş'a veda eden isimlerden. 34 yaşındaki Brezilyalı stoper, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile anlaşmaya vardı.

Maxim

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiralanan Maxim, beklentileri karşılayamadı. Antep'teki başarılı performansını Beşiktaş'ta gösteremeyen Rumen futbolcunun bonservisi alınmayacak.

Dele Alli

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen İngiliz futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sakatlanan ve nisan ayında olduğu ameliyatla sezonu kapatan Dele Alli'nin sözleşmesi de resmen sona ermiş oldu.

Muhayer Oktay

Beşiktaş'ın 2019 devre arasında Düsseldorf 2'den 210 bin Euro'ya transfer ettiği Muhayer Oktay, geleceğe yatırım olarak görüldü. Ancak 24 yaşına gelen futbolcu, geldiğinden bu yana hiçbir hoca tarafından tercih edilmedi. Beşiktaş'ta ikisi kupa biri lig olmak üzere 3 maça çıkabilen Muhayer, toplam 140 dakika süre alabildi. Muhayer, ikinci sezonunda Giresunspor'a kiralansa da orada da tutunamadı.

Emre Yıldız

2020'de Beşiktaş'ta profesyonel sözleşmeye imza atan orta saha oyuncusunun da sözleşmesi noktalandı. Emre Yıldız, sırasıyla 24 Erzincanspor, Ergene Velimeşe ve son olarak Elazığspor'a kiralanmıştı.







