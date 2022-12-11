Beşiktaş-Westerlo hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Maçın ilk 11 kadrosu

2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş ile Westerlo, hazırlık karşılaşmasında Antalya'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de 22. ve 8. sırada yer alan Beşiktaş ile, 26 puanla Lig A’da 6 sırada yer alan Westerlo mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik.

Bu sezon oynadığı 13 Süper Lig maçında 22 puan toplayan siyah beyazlılar ligde 8. sırada bulunuyor. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Beşiktaş'ın Westerlo ile karşılacağı hazırlık maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

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Beşiktaş-Westerlo hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş-Westerlo hazırlık maçı bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş Westerlo maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Westerlo hazırlık maçı S Sport 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile detayları haberimizde olacak.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i

Mert Günok, Tayfur, Welinton, Emrecan, Montero, Berkay, Kerem Atakan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını Vodafone Park'ta İstanbulspor'la oynayan Beşiktaş; Redmond, Cenk Tosun (P), Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'nin attığı gollerle 4-0 kazandı. İkinci maçında yine evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, üçüncü maçında Antalya'da Charleroi'yu 2-1'le geçti. Kartal, dördüncü maçında Westerlo ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Javi Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Serkan Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy."

Westerlo'da hangi Türk oyuncular var?

Dün Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Belçika ekibi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Westerlo'nun kadrosunda Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar da yer alıyor.

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