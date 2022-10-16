Özgün Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte BJK TS muhtemel 11i
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Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte BJK TS muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Trabzonspor’u konuk edecek. Derbi maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda buluşacak. Siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor. Peki Beşiktaş’ın Trabzonspor kadrosu belli oldu mu, Trabzonspor’un 11’i kim olacak? Sahaya hangi oyuncu çıkacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş’ın Trabzonspor kadrosu belli oldu mu, BJK TS ilk 11’i kim olacak?
Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11, ilk 11'i

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Trabzonspor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş’ın Trabzonspor kadrosu belli oldu mu, Trabzonspor’un 11’i kim olacak? İşte detaylar.

Beşiktaş Trabzonspor maçı
Beşiktaş Trabzonspor maçı

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

Beşiktaş’ın Trabzonspor kadrosu belli oldu mu?

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Romain Saiss, karşılaşmada görev alamayacak. Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in, iki stoperin yokluğunda Tayyip Talha Sanuç'un yanında Welinton, Necip Uysal, Francisco Montero üçlüsünden birine görev vermesi bekleniyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes, mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş Trabzonspor derbi
Beşiktaş Trabzonspor derbi

Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11’ler

  1. Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Montero, Masuaku, Salih, Josef, Dele Alli, Ghezzal, N’Koudou, Weghorst
  2. Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Beşiktaş son 21 maçta 5 kez Trabzonspor’a yenildi

  1. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
  2. Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.
  3. Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.
  4. İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.
  5. Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.
  6. Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.
  7. Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

BJK-TS
BJK-TS

Beşiktaş-Trabzonspor farklı skorlar

  1. Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.
  2. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.
  3. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

  • İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.
  • İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

  1. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
  2. Siyah-beyazlıların 75 golüne karşılık, bordo-mavililer 43 gol attı.
  3. Trabzonspor, deplasmanda son 18 maçta 4 kez yenildi
  4. Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.
  5. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.
  6. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Derbi tarihleri

  1. 10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
  2. 13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
  3. 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
  4. 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
  5. 23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor
  6. 27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
  7. 29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  8. 32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
  9. 34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
  10. 37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe


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