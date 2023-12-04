Beşiktaş Kulübünün 35. başkanı Hasan Arat oldu. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geride bırakan Arat, başkanlık koltuğuna oturdu.

Hasan Arat Beşiktaş'ta 1,5 yıl boyunca başkanlık yapacak

Hasan Arat, 1,5 yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.

Arat, siyah-beyazlı kulüpte onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde (1998-2000) başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Hasan Arat başkanlık seçiminin ardından konuşmasını yaptı

Beşiktaş Kulübü’nün 35’inci Başkanı seçilen Hasan Arat, “Buraya gelip sabrederek gitmeyen insanüstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” dedi.

Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35’inci başkanı oldu. Genel kurul üyelerinden, Hasan Arat; 7 bin 271, Serdal Adalı; 4 bin 557 oy aldı. Bu sonuçla Arat, Beşiktaş Kulübü’nün 35’inci başkanı seçildi. Hasan Arat, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun ardından, siyah-beyazlı camiaya seslendi.

Ailesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Hasan Arat, “Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimizi kadınlarımız çocuklarımız iş insanlarımız taraftarlarımız yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara buraya gelip sabrederek gitmeyen insanüstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” diye konuştu.

“HEP BİRLİKTE BÜYÜK BEŞİKTAŞ’IN HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ”

Hasan Arat, kürsüdeki konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Taraftarımıza sesleniyorum, herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte büyük Beşiktaş’ın hedeflerine ulaşacağız. Gençlerimize sesleniyorum; Beşiktaş size daha yakın olacak. Çocuklarımıza sesleniyorum; Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum; Beşiktaş’ta öncelik sizin olacak. Daha fazla kadın kongre üyesi ile kadın taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum; artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Bu yola yalnız çıkmadım. Çalışma arkadaşlarım ilk günden itibaren inanan camia üyelerine bana ve yönetim kurulu üyelerine inanan zor şartlarda çalışan arkadaşlarıma kulüp çalışanlarımıza basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Genç insan 1977’de 46 yıl önce girdiği muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Süleyman Seba’nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş’a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun. Bu hedefler için dürüst çalışın. Çok çalıştık, devam edeceğiz. Son olarak en kısa zamanda büyük Beşiktaş tüm bireylerini Anıtkabir’e Atamızın huzuruna gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkür ediyorum. Yolumuz açık şansımız bol olsun.”

TFF’den Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat’a tebrik

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkan seçilen Hasan Arat için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tebrik mesajı yayımladı.

TFF’nin tebrik mesajında, "Beşiktaş Kulübü’nün bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat ve Yönetim Kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.

Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başladıktan sonra 1977'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından "Yılın İşadamı" ödülüne layık görüldü.

Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Kulübünde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. Hasan Arat, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.

İstanbul'un 5. olimpiyat adaylığı olan bu süreçte şehrin finale kalması ve gösterilen başarının ardından Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu Üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu Üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Finans ve Pazarlama Komisyonu Üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubu'nun dokuz üyesinden biri olarak uluslararası tanınırlığa sahip bir spor yöneticisi haline geldi.

Temmuz 2019'da Polonya'nın Malopolska bölgesinde ve Krakow'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2023 Avrupa Oyunları'nın başarı ile tamamlanması dolayısıyla fahri vatandaşlık unvanı aldı.

Kasım 2019'da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve yönetim kurulu başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir kurumsal finansman ve birleşme & satın alma danışmanlık firması olan Dome Group'un kurucusu ve ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.

Arat, evli ve iki çocuk babasıdır.







