Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.
İlk kez başkanlığa seçilen Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.
Başkanlık seçiminde 11.785 kullanıldı. 21 sandık sonucunda 7.271 oyu alarak seçilen Hasan Arat, sandıkların tamamını önde bitirdi. Serdal Adalı ise 4.557 oy aldı.
Serdal Adalı, 3. kez girdiği başkanlık seçiminden tekrardan başarısızlıkla ayrıldı.
Başkan Hasan Arat'ın ilk açıklamaları:
"Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi"
"Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan"