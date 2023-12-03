Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, görev sürecinde yaptıklarını anlattı. Transferlerle ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Çebi, "Gedson, Ghezzal ve Rosier bir gecede Galatasaray'ın elinden alınarak Türkiye'ye getirilmiştir. Bunları da hatırlamakta fayda var. Alex ve Pjanic'i taraftar istedi getirdik. Weghorst gittiği günün gecesinde Aboubakar'ı getirdik. Başarısız taraflar gibi başarılı tarafları da konuşalım. Yapılan güzel şeyler de var" diye konuştu.