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Spor

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak Hasan Arat başkan seçildi. Hasan Arat'ın 35. Beşiktaş başkanlığına seçildiği kongrede toplam 11.785 oy kullanıldı. Arat, 7.271 oy alırken rakibi Serdal Adalı 4.557 oyda kaldı.

21:41 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 23:23 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.


İlk kez başkanlığa seçilen Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.


Başkanlık seçiminde 11.785 kullanıldı. 21 sandık sonucunda 7.271 oyu alarak seçilen Hasan Arat, sandıkların tamamını önde bitirdi. Serdal Adalı ise 4.557 oy aldı.


Serdal Adalı, 3. kez girdiği başkanlık seçiminden tekrardan başarısızlıkla ayrıldı.


Başkan Hasan Arat'ın ilk açıklamaları:

"Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi"



Hasan Arat'ın ekibinde şu isimler yer alıyor:

"Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan"








#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Hasan Arat
#Ahmet Nur Çebi
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