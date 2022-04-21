Bilim Kurulu Toplantısı ne zamana ertelendi? Kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın yeni tarihi

Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yapıtğı açıklama ile Bilim Kurulu Toplantısı'nın hangi tarihe ertelendiğini duyurdu.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertlendi.

Geçtiğimiz gün Bursa Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yeni toplantısının bu hafta çarşamba günü yani bugün yapılacağını söylemişti.

Ayrıca Koca'nın toplantıyla ilgili "Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." sözleri, maske zorunluluğu ile ilgili toplantıda değerlendirmeler yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

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Ancak bugün yapılması beklenen toplantı ertelendi.

Bakan Koca; "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan olarak değişti." sözleriyle toplantının ertelendiğini duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022

KORONAVİRÜS'TE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testte 3 bin 668 vaka tespit edildi. 18 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testte 3 bin 668 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,42 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 808 bin 773, 2'nci dozda 53 milyon 20 bin 913 ve 3'üncü dozda 27 milyon 723 bin 101 olmak üzere 147 milyon 386 bin 767 aşı uygulandı.

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En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.