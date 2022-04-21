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Özgün Bilim Kurulu Toplantısı ne zamana ertelendi? Kritik Bilim Kurulu Toplantısının yeni tarihi
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zamana ertelendi? Kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın yeni tarihi

Koronavirüs salgını ile ilgili kritik kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı büyük merakla bekleniyordu. 5 binlere düşen vaka sayısı ile birlikte maske yasağı ile ilgili yeni kararların duyurulması beklendiği Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiğini duyurdu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak? İşte Bakan Koca'nın duyurduğu yeni tarih...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu Toplantısı ne zamana ertelendi? Bu hafta olmayacak mı?
Bilim Kurulu Toplantısı

Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yapıtğı açıklama ile Bilim Kurulu Toplantısı'nın hangi tarihe ertelendiğini duyurdu.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertlendi.

Geçtiğimiz gün Bursa Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yeni toplantısının bu hafta çarşamba günü yani bugün yapılacağını söylemişti.

Ayrıca Koca'nın toplantıyla ilgili "Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." sözleri, maske zorunluluğu ile ilgili toplantıda değerlendirmeler yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak bugün yapılması beklenen toplantı ertelendi.

  • Bakan Koca; "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan olarak değişti." sözleriyle toplantının ertelendiğini duyurdu.

KORONAVİRÜS'TE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testte 3 bin 668 vaka tespit edildi. 18 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testte 3 bin 668 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,42 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 808 bin 773, 2'nci dozda 53 milyon 20 bin 913 ve 3'üncü dozda 27 milyon 723 bin 101 olmak üzere 147 milyon 386 bin 767 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
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