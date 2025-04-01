BİLSEM bireysel değerlendirme randevu giriş belgeleri nasıl alınır? 2025 MEB BİLSEM sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan BİLSEM sınavı sonuçları 7 Mart'ta açıklanmıştı. Ön değerlendirme sonuçları ardından öğrenciler, bireysel değerlendirme randevuları için giriş belgelerinin nasıl alınacağını sorgulamaya başladı. BİLSEM bireysel değerlendirme giriş belgeleri, sınav takvimine göre, 8 Nisan 2025 tarihinde bağlı olunan okul müdürlükleri üzerinden alınabilecek. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak. İşte 2025 BİLSEM sınav takvimi.





BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME RANDEVU GİRİŞ BELGELERİ

MEB'in yayınladığı BİLSEM sınav takvimine göre, öğrencilerin bireysel değerlendirme giriş belgeleri, 8 Nisan tarihinde okul müdürlüklerinden alınabilecek.





2025 BİLSEM TAKVİMİ





7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması.

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi.

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması.

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.





Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları





a) Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.

b) Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması durumunda uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

c) Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler, giriş belgelerinde belirtilen saatten otuz (30) dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla on beş (15) dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacaktır. Ancak bu sürenin aşılması durumunda kurum müdürlükleri tarafından tutanak tutularak öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında, aynı gün “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

d) Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

e) Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların, gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum

müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

f) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.

g) Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabileceklerdir.



