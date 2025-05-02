Turistlerle daha iyi anlaşabilmek için kendi çabasıyla beş dil öğrenen Aplak, satış yaparken misafirlerin memleketini soruyor ve onların dilinde selam veriyor.

“İtalyan turistse ‘Buongiorno’ diyorum, Fransızsa ‘Bonjour’ diyorum. İnsanlar çok şaşırıyor”