Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki Ayşe Aplak, 42 yıldır el emeğiyle bez bebek üretiyor. Anneannesinden öğrendiği bu geleneksel sanatı sürdüren Aplak, yaptığı bebekleri turistlere satarken daha iyi iletişim kurmak için Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almanca öğrendi. “Turist geldiğinde ses tonundan hangi dili konuştuğunu anlıyorum” diyen Aplak, köyünü adeta bir kültür durağına dönüştürdü. Bez bebekle başlayan bu başarı hikâyesi, çalışkan bir Anadolu kadınının azmini gözler önüne seriyor.
Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Mahallesi, sadece doğal güzellikleriyle değil, el yapımı bez bebekleriyle de dikkat çekiyor. Bu geleneğin en önemli temsilcisi olan Ayşe Aplak, 42 yıl önce anneannesinin yanında başladığı bu yolculuğu bugün dünya çapında bir hikayeye dönüştürmüş durumda.
BEZ BEBEK SATARAK DİL ÖĞRENDİ
KÖYÜN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BEBEK
Aplak’ın anlattığına göre, 60 yıl önce anneannesinin yaptığı ilk bez bebek bir turist tarafından satın alınınca köydeki kadınlar da bu işi öğrenmeye başladı. O gün bugündür Soğanlı, bez bebekleriyle bilinir oldu. Kadınlar hem üretime katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
GÜNÜNÜ HEM ÜRETEREK HEM PAYLAŞARAK GEÇİRİYOR
SOĞANLI BEBEKLERİ KÜLTÜREL ELÇİ OLDU
Bugün Soğanlı bebekleri, sadece oyuncak ya da süs eşyası değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı. Yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu bebekler, Ayşe Aplak’ın emeğiyle şekilleniyor, farklı coğrafyalara umut ve hikâye taşıyor. Köyden dünyaya uzanan bu başarı, gelenekle geleceğin nasıl harmanlanabileceğini gösteriyor.