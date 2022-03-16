​Bir şey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yazılımı

Son zamanlarda sıklıkla sorulan ve merak edilen bir şey sözcüğünün birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı ile ilgili soruyu sizler için derledik. İşte Türk Dil Kurumuna göre Bir şey kelimesinin doğru yazımı sizlerle...

Bir şey nasıl yazılır? Bir şey mi? Birşey mi?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, "bir şey" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bir şey"dir.

Dolayısıyla TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda birşey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

Bir şey ile ilgili örnekler

TDK’nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre doğru yazılışa verilebilecek bazı

örnekler şöyle;

bir şey (veya şeyler) olmak

bir şey anlamamak

bir şeye benzememek

bir şeyler, bir şeyler

bir şey sanmak

bir şey söylemek

bir şey yapmak

Sonuç olarak birleşik şekilde yazım yanlış, ayrı şekilde yazılış ise doğru şekilde kullanımdır.

Şey nasıl yazılır?

“Şey” sözcüğü daima ayrı yazılır, asla bitişik yazılmaz. Şey neden her zaman ayrı yazılır diye merak ediyorsanız işte yanıtı: “Şey”, “eşya” sözcüğünün tekil halidir. “Eşya” sözcüğü diğer sözcüklerle bitişik yazılmadığı gibi, “şey” sözcüğü de başka sözcüklerle bitişik yazılmaz.