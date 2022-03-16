Özgün Bir şey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı yazılır? TDKya göre yazılımı
ÖZGÜN HABERLER

Bir şey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yazılımı

Yazım kurallarına uymak çok önemlidir. Yazı diline önem veren ve yazım kurallarına uymak isteyenlerin sıklıkla sorduğu "Bir şey nasıl yazılır?" sorusunun cevabını sizler için hazırladık. İşte, bir şey ayrı mı yazılır? Birşey birleşik mi yazılır? TDK'ya göre cevaplayalım....

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bir şey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı yazılır? TDKya göre yazılımı
​Bir şey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı yazılır? TDK'ya göre yazılımı

Son zamanlarda sıklıkla sorulan ve merak edilen bir şey sözcüğünün birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı ile ilgili soruyu sizler için derledik. İşte Türk Dil Kurumuna göre Bir şey kelimesinin doğru yazımı sizlerle...

Bir şey nasıl yazılır? Bir şey mi? Birşey mi?

  • TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, "bir şey" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.
  • Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bir şey"dir.
  • Dolayısıyla TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda birşey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

Bir şey ile ilgili örnekler

  • TDK’nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre doğru yazılışa verilebilecek bazı
  • örnekler şöyle;
  • bir şey (veya şeyler) olmak
  • bir şey anlamamak
  • bir şeye benzememek
  • bir şeyler, bir şeyler
  • bir şey sanmak
  • bir şey söylemek
  • bir şey yapmak
  • Sonuç olarak birleşik şekilde yazım yanlış, ayrı şekilde yazılış ise doğru şekilde kullanımdır.

Şey nasıl yazılır?

“Şey” sözcüğü daima ayrı yazılır, asla bitişik yazılmaz. Şey neden her zaman ayrı yazılır diye merak ediyorsanız işte yanıtı: “Şey”, “eşya” sözcüğünün tekil halidir. “Eşya” sözcüğü diğer sözcüklerle bitişik yazılmadığı gibi, “şey” sözcüğü de başka sözcüklerle bitişik yazılmaz.

Nasıl mı yazılır "her şey"
ÖZGÜN
Nasıl mı yazılır "her şey"
Daima yanınızdayız

'Daima yanınızdayız'

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.
69 ile kar uyarısı

69 ile kar uyarısı

Meteoroloji açıkladı: Kar geri geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İBBye ağaç tepkisi: Ortalığı yapık yıkan Geziciler nerde?

​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Güneşteki patlamaları işaret etti

Güneşteki patlamaları işaret etti

​Soğuk havayla ilgili çarpıcı açıklama.

​Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir.

​Memur ve emekliler merakla bekliyor.

Sektör temsilcileri bugün bir araya geliyor.
Rus tehlikesine<br>karşı harekete geçtiler

Rus tehlikesine
karşı harekete geçtiler

​Japonya ve ABD'den dikkat çeken hamle.

​Endişelendiren gelişmenin nedenini uzman isim açıkladı.

​İstanbul'da helikopter destekli operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.