Özgün Okullarda 1 dönem ne zaman bitecek? Karneler ne zaman verilecek?
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Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? Karneler ne zaman verilecek?

Okullarda birinci dönemin sonuna yaklaşıldı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi karnelerini almak için sabırsızlanıyor. Karnelerin alınmasının hemen arkasından sömestr tatili süreci başlayacak. 15 tatil için geri sayım başladı. Peki, 1. dönem ne zaman bitecek? Okullarda ilk dönem karneleri ne zaman verilecek? İşte tarihler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? Karneler ne zaman verilecek?
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Yeni yılın ilk ayında en çok merak edilen konular arasında 15 tatil girdi. Milyonlarca öğrenci 15 tatil ne zaman başlıyor, 15 tatil ne zaman bitiyor sorularına cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim yılının tatil takvimini paylaştı. Peki yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? Karneler hangi tarihte dağıtılacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem 22 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Öğrencilere 21 Ocak Cuma günü karneleri dağıtılacak.

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

15 tatile toplam 12 gün kaldı.15 tatil 24 Ocak'ta başlamış olacak.

2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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