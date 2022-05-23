Özgün Karne notu hesaplama 2022-2023 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sınıf takdir teşekkür nasıl hesaplanır?
ÖZGÜN HABERLER

Karne notu hesaplama 2022-2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf not ortalama hesaplama yaz tatiline kısa bir süre kala merak ediliyor. Öğrenciler yaz tatilinde dönem sonu karnesi alacaklar. Peki, takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? Karne notu nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Karne notu nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama
karne

Takdir hesaplama, Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu yıl 21 Ocak 2022 Cuma günü yarı yıl tatiline girecek. Yaz tatiline girmeden önce karne alacak olan öğrenciler karne notunun nasıl hesaplanacağını sorguluyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

Merakla beklenen yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak. Bu durumda, ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEBBİS giriş ekranı 2022: MEBBİS Öğretmen girişi nasıl yapılır?
ÖZGÜN
MEBBİS giriş ekranı 2022: MEBBİS Öğretmen girişi nasıl yapılır?
Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

Doğumda köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu.
Toprak altından saray çıktı

Toprak altından 'saray' çıktı

Japon arkeolog keşfetti: Anadolu'nun en eskilerinden.
Ev kiralarına yeni düzenleme

Ev kiralarına yeni düzenleme

​Harekete geçildi: Üç bakanlık çalışma başlattı.

​Köln'de ırkçı saldırıya uğradı doktor böyle alay etti.

​Hindistan'dan Türkiye'ye saklı cenneti görmek için geldiler.
53 kişi hakkında<br>gözaltı kararı var

53 kişi hakkında
gözaltı kararı var

​FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon.

​Altı yaşındaki kızını öldürmüştü: İlk ifadesi ortaya çıktı.

Fatih'te ​hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.

​Futbolcuların kaldığı oteli basmaya geldiler.

Eren Abluka-5 operasyonu başarıyla sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.