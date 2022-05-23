Karne notu hesaplama 2022-2023: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Takdir hesaplama, Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu yıl 21 Ocak 2022 Cuma günü yarı yıl tatiline girecek. Yaz tatiline girmeden önce karne alacak olan öğrenciler karne notunun nasıl hesaplanacağını sorguluyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

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Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

Merakla beklenen yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayacak. Bu durumda, ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.