Bitcoin'in güncel durumu, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son piyasa hareketlerine göre, "Bitcoin ne kadar?" sorusunun yanıtı sıkça merak ediliyor. Yatırımcılar "Bitcoin düştü mü çıktı mı?" sorularıyla dalgalanmaları izlerken, güncel fiyat bilgisi ve analizler öne çıkıyor. Peki bitcoin kaç dolar? Bitcoin anlık değeri ve son fiyat değişimlerine ilişkin detayları haberimizde.
Bitcoin, kripto para dünyasının en popüler ve değerli oyuncusu olmaya devam ediyor. Ancak, Bitcoin'in değeri oldukça volatildir ve sürekli olarak değişir. "Bitcoin ne kadar?" sorusu, yatırımcılar için sıkça merak edilen bir konudur. Bitcoin'in anlık fiyatı kripto borsasını takip edenlerin gündeminde.
Bitcoin ne kadar oldu? sorusu, özellikle kısa süre önce Bitcoin alım satım işlemi yapanlar için önemlidir. Bitcoin'in fiyatı, dakika bazında bile değişebilir. Bu nedenle, yatırımcıların portföylerini düzenli olarak takip etmeleri ve piyasa analizlerini dikkatle incelemeleri önemlidir. Bitcoin'e yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve riskleri göz önünde bulundurmak da büyük önem taşır.
Spot Bitcoin ETF‘leri bir önceki işlem gününde 893 milyon dolarlık net giriş yaşayarak ETF’lerin şu ana kadar aldığı en büyük 2.net girişi yaşamıştı. Bitcoin’de dün yaşanan ani ve keskin düşüşler ETF’lere de yansıdı ve Bitcoin ETF’leri son bir haftadaki en düşük girişi yaşadı.
Bitcoin ne kadar oldu?
BTCUSDT Bitcoin 70.107,69
ETHUSDT Ethereum 2.521,49
BNBUSDT Binance Coin 577,4
ABD başkanlık seçimi Bitcoin fiyatını nasıl etkiler?
Opsiyon tüccarları, seçimi kim kazanırsa kazansın Bitcoin'in Kasım ayı sonuna kadar 80 bin dolarlık bir zirveye ulaşacağına dair bahisleri artırdı. Zımni oynaklık 5 Kasım'daki Seçim Günü civarında yükselmiş durumda. ABD'deki Spot-Bitcoin ETF'leri bu ay şimdiye kadar yaklaşık 3,3 milyar dolar net giriş çekti. IG Australia Pty'de piyasa analisti olan Tony Sycamore bir notunda, tokenın hisse senetlerinde bir gecede yaşanan ralliden destek aldığını ve “Donald Trump'ın seçim zaferini fiyatlamaya” devam ettiğini yazdı. Sycamore, Bitcoin'in Mart ayındaki 73 bin 798 dolarlık rekorun ötesine geçebileceğine dair güveni artırmak için 70 bin dolar geçmeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.