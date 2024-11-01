Bitcoin, kripto para dünyasının en popüler ve değerli oyuncusu olmaya devam ediyor. Ancak, Bitcoin'in değeri oldukça volatildir ve sürekli olarak değişir. "Bitcoin ne kadar?" sorusu, yatırımcılar için sıkça merak edilen bir konudur. Bitcoin'in anlık fiyatı kripto borsasını takip edenlerin gündeminde.

Bitcoin ne kadar oldu? sorusu, özellikle kısa süre önce Bitcoin alım satım işlemi yapanlar için önemlidir. Bitcoin'in fiyatı, dakika bazında bile değişebilir. Bu nedenle, yatırımcıların portföylerini düzenli olarak takip etmeleri ve piyasa analizlerini dikkatle incelemeleri önemlidir. Bitcoin'e yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve riskleri göz önünde bulundurmak da büyük önem taşır.

Spot Bitcoin ETF‘leri bir önceki işlem gününde 893 milyon dolarlık net giriş yaşayarak ETF’lerin şu ana kadar aldığı en büyük 2.net girişi yaşamıştı. Bitcoin’de dün yaşanan ani ve keskin düşüşler ETF’lere de yansıdı ve Bitcoin ETF’leri son bir haftadaki en düşük girişi yaşadı.

Bitcoin ne kadar oldu?

BTCUSDT Bitcoin 70.107,69

ETHUSDT Ethereum 2.521,49

BNBUSDT Binance Coin 577,4

ABD başkanlık seçimi Bitcoin fiyatını nasıl etkiler?