Meteoroloji'nin son tahminleri sonrasında yurdun büyük kısmında kar yağışı etkili oldu. Bolu'da da etkisini arttıran kar yağışı sonrası resmi açıklamalar da geldi.





BOLU'DA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.





Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiğini belirtti.





Aydın, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.





Bolu Dağı'nda kar yağışı aniden bastırdı, tırlar yolda kaldı





Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişinde kar etkili olurken, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.





Kaza, saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu yolun İstanbul istikametinde, 9 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.