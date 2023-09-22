Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Boluspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında evinde Tuzlaspor’u ağırlıyor. Tuzlaspor ile 7. randevuya çıkacak olan Boluspor bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabildi. 4 maç Tuzlaspor’un galibiyeti ile sonuçlanırken 1 maç berabere tamamlandı. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BOLUSPOR - TUZLASPOR CANLI SKOR
BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BOLUSPOR
1 Çağlar Şahin Akbaba
13 Naby Oulare
14 Onur Ulaş
17 Hakan Bilgiç
55 Ercan Coşkun
6 Oğuz Kağan Güçtekin
8 Kubilay Sönmez
16 Guy-Michel Landel
9 Adel Bettaieb
21 Joel Ngandu
33 Furkan Demir
TUZLASPOR
26 Ferhat Kaplan
4 Bakhtiyar Hasanalizada
5 Selim Ay
10 Muhammed Akarslan
12 Mahamadou Ba
27 Samet Asatekin
44 Sekou Tidiany
7 Mayingila Nzuzi Mata
8 Abdoulaye Yahaya
17 Ahmet Yazar
96 Çağrı Giritlioğlu