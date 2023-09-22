Boluspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında evinde Tuzlaspor’u ağırlıyor. Tuzlaspor ile 7. randevuya çıkacak olan Boluspor bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabildi. 4 maç Tuzlaspor’un galibiyeti ile sonuçlanırken 1 maç berabere tamamlandı. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.