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Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 6. hafta açılış maçında Boluspor evinde Tuzlaspor’u konuk ediyor. Bolu Atatürk stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Feridun Daldaş yönetecek. Boluspor evinde 3 maçtır hasret kaldığı galibiyete bu maçla erişmek istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan ev sahibi ekip 3 puanla 15. sırada yer alıyor. Tuzlaspor aynı puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:02 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Boluspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında evinde Tuzlaspor’u ağırlıyor. Tuzlaspor ile 7. randevuya çıkacak olan Boluspor bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabildi. 4 maç Tuzlaspor’un galibiyeti ile sonuçlanırken 1 maç berabere tamamlandı. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig 6. hafta Boluspor - Tuzlaspor maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS MAX
ve
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BOLUSPOR - TUZLASPOR CANLI SKOR

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BOLUSPOR

1 Çağlar Şahin Akbaba

13 Naby Oulare

14 Onur Ulaş

17 Hakan Bilgiç

55 Ercan Coşkun

6 Oğuz Kağan Güçtekin

8 Kubilay Sönmez

16 Guy-Michel Landel

9 Adel Bettaieb

21 Joel Ngandu

33 Furkan Demir

TUZLASPOR

26 Ferhat Kaplan

4 Bakhtiyar Hasanalizada

5 Selim Ay

10 Muhammed Akarslan

12 Mahamadou Ba

27 Samet Asatekin

44 Sekou Tidiany

7 Mayingila Nzuzi Mata

8 Abdoulaye Yahaya

17 Ahmet Yazar

96 Çağrı Giritlioğlu

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Boluspor
#Tuzlaspor
#Trendyol 1. Lig
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