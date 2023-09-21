Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol 1. Lig 6. hafta heyecanı yarın oynanacak. Boluspor - Tuzlaspor, Eyüpspor - Ümraniyespor maçları ile başlayacak. Ligde bu hafta toplamda 10 maç oynanacak. Trendyol 1. Lig 6. hafta maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig 6. hafta fikstürü şu şekilde;
22.09.2023 20:00 BOLUSPOR - TUZLASPOR A.Ş.
22.09.2023 20:00 EYÜPSPOR - ÜMRANİYESPOR
23.09.2023 16:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BITEXEN GİRESUNSPOR
23.09.2023 19:00 AHLATCI ÇORUM FK - SAKARYASPOR A.Ş.
23.09.2023 19:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
24.09.2023 16:00 TEKSÜT BANDIRMA SPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
24.09.2023 19:00 ADANASPOR A.Ş. - ERZURUMSPOR FK
24.09.2023 19:00 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR - KOCAELİSPOR
25.09.2023 20:00 ALTAY - BODRUM FK