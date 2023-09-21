Trendyol Süper Lig’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ile start verecek. 4 büyüklerden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta deplasmanda olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Futbolseverler Süper Lig’in 6. haftasında birbirinden çekişmeli maçlara konuk olacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü.