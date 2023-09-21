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Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Boluspor evinde Tuzlaspor’u ağırlayacak. Namağlup olarak ligde 15 puanla lider konumda bulunan Eyüpspor ise son sırada bulunan Ümraniyespor’u ağırlayacak. 1. Lig’de Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi toplamda 10 maç oynanacak. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte 1. Lig 6. hafta fikstürü.

17:55 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig 6. hafta heyecanı yarın oynanacak. Boluspor - Tuzlaspor, Eyüpspor - Ümraniyespor maçları ile başlayacak. Ligde bu hafta toplamda 10 maç oynanacak. Trendyol 1. Lig 6. hafta maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig 6. hafta fikstürü şu şekilde;

22.09.2023 20:00 BOLUSPOR - TUZLASPOR A.Ş.

22.09.2023 20:00 EYÜPSPOR - ÜMRANİYESPOR

23.09.2023 16:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BITEXEN GİRESUNSPOR

23.09.2023 19:00 AHLATCI ÇORUM FK - SAKARYASPOR A.Ş.

23.09.2023 19:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.

24.09.2023 16:00 TEKSÜT BANDIRMA SPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

24.09.2023 19:00 ADANASPOR A.Ş. - ERZURUMSPOR FK

24.09.2023 19:00 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR - KOCAELİSPOR

25.09.2023 20:00 ALTAY - BODRUM FK

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Trendyol 1. Lig
#6. hafta fikstür
#TFF 1. Lig
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