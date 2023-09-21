Trendyol Süper Lig 6. haftasında heyecan dorukta. Ligin 6. haftasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri toplamda 10 maç oynanacak. Haftanın açılış maçı Gaziantep FK ve İstanbulspor arasında olacak. Haftanın kapanış maçı ise Hatayspor ve Trabzonspor arasında olacak. Trendyol Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan durumları haberimizde.