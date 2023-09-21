Trendyol Süper Lig 6. hafta fikstürü
Trendyol Süper Lig 6. haftasında heyecan dorukta. Ligin 6. haftasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri toplamda 10 maç oynanacak. Haftanın açılış maçı Gaziantep FK ve İstanbulspor arasında olacak. Haftanın kapanış maçı ise Hatayspor ve Trabzonspor arasında olacak. Trendyol Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan durumları haberimizde.
TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta fikstürü şu şekilde;
22.09.2023 20:00 BOLUSPOR - TUZLASPOR A.Ş.
22.09.2023 20:00 EYÜPSPOR - ÜMRANİYESPOR
23.09.2023 16:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BITEXEN GİRESUNSPOR
23.09.2023 19:00 AHLATCI ÇORUM FK - SAKARYASPOR A.Ş.
23.09.2023 19:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
24.09.2023 16:00 TEKSÜT BANDIRMA SPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
24.09.2023 19:00 ADANASPOR A.Ş. - ERZURUMSPOR FK
24.09.2023 19:00 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR - KOCAELİSPOR
25.09.2023 20:00 ALTAY - BODRUM FK