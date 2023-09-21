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Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ile start verecek. 4 büyüklerden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta deplasmanda olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Futbolseverler Süper Lig’in 6. haftasında birbirinden çekişmeli maçlara konuk olacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü.

17:12 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 6. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig 6. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig 6. haftasında heyecan dorukta. Ligin 6. haftasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri toplamda 10 maç oynanacak. Haftanın açılış maçı Gaziantep FK ve İstanbulspor arasında olacak. Haftanın kapanış maçı ise Hatayspor ve Trabzonspor arasında olacak. Trendyol Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan durumları haberimizde.

TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta fikstürü şu şekilde;

22.09.2023 20:00 BOLUSPOR - TUZLASPOR A.Ş.

22.09.2023 20:00 EYÜPSPOR - ÜMRANİYESPOR

23.09.2023 16:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BITEXEN GİRESUNSPOR

23.09.2023 19:00 AHLATCI ÇORUM FK - SAKARYASPOR A.Ş.

23.09.2023 19:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.

24.09.2023 16:00 TEKSÜT BANDIRMA SPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

24.09.2023 19:00 ADANASPOR A.Ş. - ERZURUMSPOR FK

24.09.2023 19:00 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR - KOCAELİSPOR

25.09.2023 20:00 ALTAY - BODRUM FK

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Trendyol Süper Lig
#6. hafta fikstür
#puan durumu
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