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Spor

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

16:33 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:


22 Eylül Cuma:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan


23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu


17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan


20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam


20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler


24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan


17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar


20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol


20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan


25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker



#Süper Lig
#Hakem
#TFF
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