Borsa İstanbul'daki güncel veriler paylaşıldı. Küresel piyasalar, özellikle ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında karışık seyir izledi. Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler ile BIST 100 endeksi verileri haberimizde.





BORSA İSTANBUL'DA GÜNÜN VERİLERİ





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamladı.





BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 100,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.









EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER





Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile iletişim , en çok kaybettiren yüzde 2,56 ile tekstil deri oldu.





Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.



