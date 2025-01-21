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Borsa'da günün en çok kazandıran ve kaybettiren sektörleri belli oldu

Borsa'da günün en çok kazandıran ve kaybettiren sektörleri belli oldu

18:5121/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Borsa İstanbul'da günün rakamları
Borsa İstanbul'da günün rakamları

Borsa İstanbul'da gün sonu verileri açıklandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamladı. Sektör endekslerine bakıldığında günün en çok kazandıran ve en çok kaybettiren sektörleri de belli oldu. İşte 21 Ocak borsadaki son gelişmeler..

Borsa İstanbul'daki güncel veriler paylaşıldı. Küresel piyasalar, özellikle ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında karışık seyir izledi. Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler ile BIST 100 endeksi verileri haberimizde.


BORSA İSTANBUL'DA GÜNÜN VERİLERİ


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 100,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.



EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında
en çok kazandıran yüzde 1,91 ile iletişim
,
en çok kaybettiren yüzde 2,56 ile tekstil deri
oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.


Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'in açıklamalarıyla ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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