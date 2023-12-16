Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden boza ülkemizde sevilerek tüketilen içeceklerden bir tanesi. Günün her vaktinde tüketilebilecek bozanın faydalarından yararlanmak için günde 1-2 bardak içilmesi tavsiye edilmektedir. Ölçülü tüketilmesi halinde boza, içerdiği yüksek lif sayesinde sindirim sağlığına büyü katkı sağlamaktadır. Peki, boza nasıl yapılır, faydaları nelerdir? İşte detaylar.
BOZA NEDİR, NEYDEN YAPILIR?
Boza arpa, buğday, mısır gibi tahılların mayalanıp ekşitilmesi ile yapılan, koyu kıvamda fermente bir içecektir.
BOZA NASIL YAPILIR?
Boza yapımında kullanılan temel malzemeler şunlardır:
Bozanın yapım aşamaları şöyledir:
BOZA FAYDALARI NELERDİR?
Boza, yüksek besin değeri ve çeşitli sağlık faydaları ile bilinir. Bozanın faydaları şunlardır:
Fermente bir içecek olduğundan dolayı, hamilelerin veya belirli sağlık koşullarına sahip kişilerin tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilir.