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Brent petrolün güncel varil fiyatı: Brent petrol nedir, ne demek?

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Rusya, günde ortalama 11,2 milyon varil petrol üreten dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi olması dolayısıyla petrol fiyatlarındaki güncel durum da yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle yükselmesi de gündemde yer aldı. Peki, Brent petrol nedir? Brent petrol fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Brent petrolün güncel varil fiyatı: Brent petrol nedir, ne demek?
Özgün

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 değer kazancıyla 116,7 dolardan tamamlamıştı.

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 118,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,11 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,94 artışla 129,85 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 126,13 dolardan alıcı buldu.

AMERİKA PETROL ARAYIŞINDA

Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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