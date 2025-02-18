Dün 75,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 75,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin'in özel sektöre yönelik ekonomi politikaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve OPEC+ grubunun arz planları gibi faktörlerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, özel sektörün geliştirilmesine yönelik hükümet desteğinin süreceğini ancak yasa dışı faaliyetlere karşı yaptırımların devam edeceğini açıkladı. Şi, özel sektörün karşılaştığı güçlüklerin ve sınamaların sanayideki dönüşümden ve yeniden yapılanmadan kaynaklandığını, bunların uzun vadeli değil, geçici olduğunu ve üstesinden gelinebileceğini dile getirdi.

Brent petrol nedir?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan hafif ve tatlı bir ham petroldür. Dünya petrol ticaretinde önemli bir yere sahiptir ve fiyatı, diğer petrol türlerinin fiyatlarını da etkiler.

Brent petrolün önemi nedir?

Brent petrol fiyatı, benzin, motorin gibi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler. Bu nedenle, Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, tüketicilerin cebini ve ekonomiyi genel olarak etkileyebilir.







