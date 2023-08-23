BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü ve hakemleri
Trendyol Süper Lig’de 3. haftada heyecan dorukta. Futbol tutkunları 3. haftada birçok önemli karşılaşmaya konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi. Peki, bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.
BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ VE HAKEMLERİ
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu