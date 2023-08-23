BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü ve hakemleri

Trendyol Süper Lig’de 3. haftada heyecan dorukta. Futbol tutkunları 3. haftada birçok önemli karşılaşmaya konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi. Peki, bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.