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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları ve hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma günü oynanacak Tümosan Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü maçı ile start verecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. Peki bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta maçları ve hakemleri kim? İşte detaylar.

14:42 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü ve hakemleri

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü ve hakemleri

Trendyol Süper Lig’de 3. haftada heyecan dorukta. Futbol tutkunları 3. haftada birçok önemli karşılaşmaya konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi. Peki, bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ VE HAKEMLERİ

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Trendyol Süper Lig
#TFF
#Türkiye Futbol Federasyonu
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