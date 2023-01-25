İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna meteoroloji uzmanlarından açıklama geldi. Gelen açıklamalarla beraber İstanbul kar yağışı için bu hafta içerisinde tarih verildi.

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HIZI 50 KM'Yİ BULACAK!

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.