Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını son dakikalarda yediği golle tepti. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi. Serie A 31. haftanın kapanış maçında Atalanta, konuk ettiği Roma’yı 3-1 yendi. İşte 25 Nisan 2023 Salı maç programı.
Bugün hangi maçlar var? 24 Nisan 2023 Pazartesi maç programı
- 15:30 NAC Breda - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 16:00 Groningen - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 18:30 Pardubice - Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Teplice - Mlada Boleslav Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Sibenik - Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Dinamo Tiflis - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:00 Mladost - Kolubara Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Vorwarts Steyr - Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Vasteraas - Örebro İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:00 Helsingor - Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Cadiz - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
- 20:30 Girona - Real Madrid İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 20:30 Banik Ostrava - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 21:00 Arsenal - West Ham FA Gençler Kupasi Final Tivibu Spor 1
- 21:30 Wolverhampton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 21:30 Grasshoppers - Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 21:30 Braga - Nacional Portekiz Kupası Bilyoner TV
- 21:45 Aston Villa - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 21:45 Southampton - Bournemouth İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 22:00 Leeds United - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
- 23:00 Real Betis - Real Sociedad İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport PlusBilyoner TV