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Bugün hangi maçlar var? 25 Nisan 2023 Salı maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma, 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında lider Napoli, Juventus'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 skorla puanı kapan takım oldu. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Nisan 2023 Salı maç programı.

09:39 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını son dakikalarda yediği golle tepti. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi. Serie A 31. haftanın kapanış maçında Atalanta, konuk ettiği Roma’yı 3-1 yendi. İşte 25 Nisan 2023 Salı maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 24 Nisan 2023 Pazartesi maç programı

  1. 15:30 NAC Breda - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  2. 16:00 Groningen - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  3. 18:30 Pardubice - Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  4. 18:30 Teplice - Mlada Boleslav Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  5. 19:00 Sibenik - Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
  6. 19:00 Dinamo Tiflis - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  7. 19:00 Mladost - Kolubara Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  8. 19:30 Vorwarts Steyr - Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
  9. 20:00 Vasteraas - Örebro İsveç Superettan Bilyoner TV
  10. 20:00 Helsingor - Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  11. 20:30 Cadiz - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  12. 20:30 Girona - Real Madrid İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
  13. 20:30 Banik Ostrava - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  14. 21:00 Arsenal - West Ham FA Gençler Kupasi Final Tivibu Spor 1
  15. 21:30 Wolverhampton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  16. 21:30 Grasshoppers - Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  17. 21:30 Braga - Nacional Portekiz Kupası Bilyoner TV
  18. 21:45 Aston Villa - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  19. 21:45 Southampton - Bournemouth İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  20. 22:00 Leeds United - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  21. 23:00 Real Betis - Real Sociedad İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport PlusBilyoner TV
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17 dakika önce
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