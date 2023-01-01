Meteoroloji, bugün öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Sivas, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını açıkladı. Hava sıcaklıkları ise, ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.