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Bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül hava durumu raporu yayınlandı

Hava değişiminin etkisi altında olan ülkemizde bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır’ın güney, Sivas, Ağrı ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 20 Eylül Çarşamba il il hava durumu bilgisi haberimizde.

09:45 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 EYLÜL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

#hava durumu
#hava sıcaklığı
#meteoroloji
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