Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 EYLÜL HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34