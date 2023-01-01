Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu,
öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Sivas, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları, ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
İstanbul:
Parçalı ve az bulutlu 27 derece
Ankara:
Az bulutlu ve açık 27 derece
İzmir:
Az bulutlu ve açık 30 derece
Adana:
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece
Antalya:
Az bulutlu ve açık 32 derece
Konya:
Az bulutlu ve açık 28 derece
Samsun:
Parçalı bulutlu 24 derece
Trabzon:
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece
Erzurum:
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece
Diyarbakır:
Parçalı ve az bulutlu 34 derece
Gaziantep:
Parçalı ve az bulutlu 32 derece
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