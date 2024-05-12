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Adana hava durumu: Sağanak etkili oluyor! Cadde ve sokaklar nehre döndü

Meteoroloji günler öncesinden uyarıda bulunmuştu. Adana etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adana'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Adana 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:53 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Adana hava durumu
Adana hava durumu

Adana’da öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı. Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi. Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

#adana
#adana hava durumu
#meteoroloji
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