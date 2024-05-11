Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu: Şehrin yüksek yerleri beyaza büründü

Ankara'da yer yer sağanak ve dolu yağışı etkiledi oldu. Dolu nedeniyle yollar birçok yer büründü.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara'nın Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde etkisini göstermeye başladı.

Yer yer yollarda su birikintileri olurken, dolu yağışından dolayı da birçok yerin de beyaza büründüğü görüldü. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.







