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19 ile sarı alarm: Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmede ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

08:42 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 08:44 - 12/05/2024 Pazar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların; pazar günü öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



19 İLE SARI KODLU UYARI


Meteoroloji, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.


Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari



HAVA SICAKLIĞI


Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI


Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.




#Hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Sel
#Yağmur
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