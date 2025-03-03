Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının ilk günleri geride kaldı. Özellikle sahur ve iftar saatleri oruç ibadetini yerine getirenler için önem kazanıyor. Tam olarak saat kaçta ezanın okunduğu öğrenmek isteyenler imsakiyeleri takip ediyor. İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul ve diğer illerin iftar saatlerini Diyanet'in yayınladığı imsak listesine göre yazımızda paylaşıyoruz.





ANKARA İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Ankara için iftar vakti bugün saat 18.49'da olacak.





İZMİR İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi adresinde yayınladığı İzmir İmsakiyesine göre, İzmir'de bugün iftar saat 19.13'te yapılacak.





İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul İmsakiyesine göre, bugün iftar saat 19.04'te yapılacak.









Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir?





Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından (fecr-i sâdık), güneş batıncaya kadar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Söz konusu yasak fiillerin işlenmesiyle oruç bozulur. Orucu bozup sadece gününe gün kaza gerektiren fiiller şunlardır:





a) Yolculuk ve hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak yemek ve içmek.

b) Kasıt olmaksızın hata ile bir şey yemek ve içmek. Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına su kaçırması böyledir.

c) Taş, kâğıt ve pamuk gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan şeyleri yutmak.

d) Dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak.

e) Yenilip içilmesi mutat olmayan çiğ pirinç, buğday ve darı gibi küçük bir şeyi alıp yutmak.

f) Henüz vakit var zannı ile fecrin/tan yerinin ağarmasından sonra yeme ve içmeye devam etmek veya güneş battı zannı ile henüz güneş batmadan iftar etmek.

g) Orucu bozan şeyleri bir başkasının zorlaması ile yapmak.

h) İsteyerek ağız dolusu kusmak.

i) Cinsel ilişki dışında başka bir fiille cünüp olmak.

j) Ağza giren yağmur, kar veya doluyu elinde olmadan yutmak.

k) Yıkanırken veya yüzerken elinde olmadan su yutmak.

l) Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla günün geri kalan kısmında yeme-içmeye devam etmek.

m) Niyeti imsaktan sonraya bırakıp sonrasında yaptığı bu niyetin geçersiz olduğunu düşünerek günün geri kalan kısmında bilerek yemek-içmek.