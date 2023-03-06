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Bu gece berat gecesi

2023 kandil tarihleri sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından bir kez daha gündeme geldi. Dini günler ve gecelerde vatandaşlar sosyal medya platformlarında kandil tebrikleri paylaşmakta. Bugün de kandil mesajları atılmakta. Hal böyle olunca bugün kandil mi? sorusuna yanıt aranmakta. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat gecesidir. 23 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesinde yani bugün Berat gecesi idrak edilecek. Günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir ilahi bir fırsattır. Peki berat gecesinin önemi nedir, bu gecede neler oldu? İşte 2023 kandil tarihleri.

10:42 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün Berat gecesi mi?

Bugün Berat gecesi mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, beratın bir suçtan azade olmak anlamına geldiğini söyledi. Berat gecesinde birçok kişinin Allah'ın affına mazhar olduğunu belirten Bozkurt, bu kullar arasına girmek için çaba ve gayret sarf etmek gerektiğine işaret etti.

Bozkurt, berat gecesini af ve mağfiret gecesi olarak idrak etmek gerektiğini vurgulayarak, "Berat gecesi, manevi iklim bereketinin bol olduğu bir fırsat gecesidir. Rabbimizin geçmişte yaptığımız hata, kusur ve günahları affetmesi için dua etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Berat Gecesi

Kandil gecesinde Kur'an-ı Kerim okuma ve nafile namaz kılma, gündüz ise oruç tutmanın tavsiye edildiğini anımsatan Bozkurt, "Şu an sıkıntılı dönemlerdeyiz, afet dönemindeyiz. Halkımızın, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için Rabbimize dua etmeliyiz." diye konuştu.

Depremler nedeniyle hayır ve hasenata daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt, "Evini, yuvasını kaybeden insanlar var. Çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesindeki mağdur, muhtaç insanların yardımına koşabiliriz. Dualarımızın kabul olması için bu tür vesileler aramalıyız." açıklamasını yaptı.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Berat gecesi ile ilgili hadisi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) Berat gecesine ilişkin olarak şu hadisi şerifi dile getirmiştir: "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" (İbn Mace, İkâmetü's-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.)

2023 diyanet dini günler takvimi

23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

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01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü


Berat gecesi önemi ve fazileti: Bağışlanmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat
Berat gecesi önemi ve fazileti: Bağışlanmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Gecesi tüm yurtta büyük bir sevinçle idrak edilecek. Berat gecesi, 23 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Bu gecenin önemi ve faziletine ilişkin Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) hadisi şerifleri bulunmakta. Berat gecesinde Allah'ın affına mazhar olmakta için çaba ve gayret sarf etmek gerekir. Bu gece mağfiret gecesidir. Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği bu gecede ilahi rahmet yayılır. Peki Berat gecesinin önemi nedir? Bu gecede neler oldu, Berat Gecesi faziletleri neler, hangi dualar edilir, yapılacak ibadetler neler?


#berat gecesi
#berat kandili mesajları
#berat kandili
1 saat önce
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Bu gece berat gecesi
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