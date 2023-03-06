Berat Kandil mesajları sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisi olurken, resimli, dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, kısa, uzun kandil mesajı seçenekleri yenisafak.com'da.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023

En güzel kısa Berat Kandili mesajları ise SMS yöntemi ile Kandil Gecesi tebriği yapmak isteyenlerin odak noktası olacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili dualar ve mesajlarla kutlanıyor. Sevdiklerimize 'Hayrlı kandiller' ve 'Kandiliniz mübarek olsun' diyerek en anlamlı, hadisli, dualı, yazılı Kandil mesajları iletiliyor. İşte Berat Kandili mesajları...

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili’miz mübarek olsun.

Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

"Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer, hayrlı kandiller..."

Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili

" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'