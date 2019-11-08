Bugün ne kandili? 8 Kasım Mevlid Kandili mi?

Bugün ne kandili diye merak ediyorsanız dini günler takvimini inceleyebilirsiniz. Kandil günlerini verimli geçirmek isteyen vatandaşlar bu günlere özel olarak hazırlanıyor. Yapılan ibadetlere daha çok özen gösteriyorlar. Kandil günlerini bilmeyenler ise “Bugün ne kandili?" ya da “Bugün kandil mi?" sorularını sormaya başlıyor. İşte sizler için hazırladığımız dini günler takvimi.

Dini günler takvimine göre 8 Kasım Cuma akşamı Mevlid Kandili eda edilecek. Aşağıdaki bilgiler üzerinden 2018 yılına ait dini günleri öğrenebilirsiniz.







Mevlid Kandili

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirsin. Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olsun.