Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Haziran Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının bazı bölgelerde mevsim normallerinin 3 dereceye kadar altına düşmesi bekleniyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık