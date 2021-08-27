Özgün Bugüne özel Cuma mesajları 2021 resimli, anlamlı, güzel Cuma mesajları
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Bugüne özel Cuma mesajları: 2021 resimli, anlamlı, güzel Cuma mesajları

Hayırlı cumalar. Bugün 27 Ağustos Cuma. Bugüne özel Cuma mesajlarına haberimizde derledik. İşte resimli, yazılı, kısa, anlamlı, güzel Cuma mesajı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugüne özel Cuma mesajları: 2021 resimli, anlamlı, güzel Cuma mesajları
Cuma mesajları

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları

En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli cuma mesajları

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

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