Bugünkü Nöbetçi Eczaneler 15 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczaneler listesi

Bugün açık olan en yakın nöbetçi eczaneler araştırılmaya devam ediyor. Kişilerin acil ilaç ihtiyacını karşılayabilmek adına oldukça önemli olan nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenen listeye göre birçok bölgede yer alıyor. Özellikle, İstanbul nöbetçi eczaneler, Ankara nöbetçi eczaneler, İzmir nöbetçi eczaneler binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Hem hastanelere hem de evlere en yakın eczanelerin nerede olduğunu öğrenmek için güncel listeleri sayfamızda sizler için derledik. İşte bugünkü (15 Nisan 2025) il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczanelerin listesi.
İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?
İstanbul ilçelerindeki en yakın nöbetçi eczaneler sorgulamaları Sağlık Bakanlığı'nın e-Devlet adresinde yer alıyor. İşte İstanbul'daki nöbetçi eczanelerin listesi.
ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?
Ankara ilçelerinde hangi yerlerde nöbetçi eczanenin olduğu kolayca sorgulanabiliyor. E-Devlet sistemi üzerinden Ankara nöbetçi eczaneleri öğrenmek mümkün. İşte sorgulama sayfası.
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?
İzmir ilçelerindeki en yakın nöbetçi eczanelerin nerede olduğunu araştıranlar, e-devlet sistemindeki İzmir nöbetçi eczane listesine bakması yeterlidir.
TÜRKİYE'DEKİ TÜM İLLERİN NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Türkiye genelindeki 81 ilin nöbetçi eczanelerini öğrenmek için e-Devlet sayfasına bakmak yeterli oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın E-Devlet üzerindeki TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama sayfası üzerinden dakikalar içerisinde nöbetçi eczaneler listelenebilmektedir.
NÖBETÇİ ECZANELER NASIL BELİRLENİYOR?
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Nöbetçi Eczanelerin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre,
MADDE 5- (1) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır.
(2) Nöbet listeleri hazırlanırken;
2.a. Eczanelerin tatil olduğu gün ve saatlerde, büyükşehirlere bağlı ilçelerde ve büyükşehir dışındaki illerin merkez ilçelerinde faaliyette bulunan eczane sayısının en az 35’te biri kadar eczane nöbet hizmeti vermek üzere belirlenir.
2.b. Büyükşehir dışındaki illerin merkez ilçeleri dışındaki ilçeleri için nöbetçi kalacak eczane sayısı, halkın ilaca erişiminde sıkıntı yaratmayacak şekilde belirlenir.
2.c. Bölgesel ve mevsimsel koşullar ile ulaşım imkânları göz önünde bulundurulur.
2.ç. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günleri dikkate alınır.
(3) Hazırlanan listeler, hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında, Sistem üzerinden ilçe ve il sağlık müdürlüğü onayına sunulur.
MADDE 6- (1) Sistem üzerinden gönderilen nöbet listesi Müdürlük tarafından, belirlenen nöbetçi eczane sayısının ilçede faaliyet göstermekte olan eczane sayısı ve halkın eczaneye erişimi doğrultusunda uygun şekilde belirlenip belirlenmediği yönünden değerlendirilir.
(2) Yapılan değerlendirmeler sonucunda nöbet listesi, Müdürlükçe uygun bulunması halinde Sistem üzerinden onaylanır ve e-Devlet Kapısı üzerinden yayımlanarak vatandaşların bilgisine sunulur.
(3) Eczacı odası ya da müdürlük tarafından nöbet listelerinin hazırlanması, onaylanması ve eDevlet Kapısı üzerinden yayımlanması sırasında gecikmelere mahal verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınır.
(4) Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.
MADDE 7- (1) Nöbet saatlerinde halkın ilaca erişimi konusunda sıkıntı yaşandığının tespit edilmesi ya da bu yönde geri bildirimlerin ulaşması halinde il veya ilçe sağlık müdürlüğünce mevcut nöbet listelerinin yeniden gözden geçirilmesi amacı ile eczacı odası temsilcisi ile iletişime geçilir.