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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan istifa kararı açıklaması

Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan 3-1'lik Bodo Glimt maçının ardından yönetime büyük bir jest yaptı. Yılmaz, kulüpteki geleceğiyle ilgili son kararını bildirdi. Burak Yılmaz istifa edecek mi? İşte ayrıntılar...

14:23 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Bodo/Glimt ile Beşiktaş kozlarını paylaşmıştı. Siyah - beyazlılar, deplasmandaki müsabakadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve kötü gidişe engel olamamıştı. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Burak Yılmaz yönetiminde 3. maçına çıkan ve 2. yenilgisini alan Kara Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan açıklama

Aralık ayında gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım devam ederken, futbol şubesinde olacaklar da taraftarlar merak ediliyor. 38 yaşındaki hoca, yönetime büyük bir jest yaparak Siyah-Beyazlı ekibin önünü açacak.

Burak Yılmaz istifa edecek mi?

Fanatik'in haberine göre genç çalıştırıcı, kulübün önünü açmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve Kara Kartal için en doğru kararı almak istediğini belirtti. Yani Burak hoca, yeni yönetim gelince onların önünü açmak için istifa edecek.

Ancak bir diğer ihtimale göre yeni gelecek başkan, Burak Yılmaz'ın devam etmesini isterse genç hoca da görevine devam edecek. Söz konusu gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan başarılı hoca, "Yeni yönetim gitmemi isterse istifa ederim. Kalmamı isterlerse devam ederim. Alınacak her türlü karara saygı duyuyorum. Beşiktaş, bize ne görev verirse onu yerine getiriririz. Bize de verilen karara uymak düşer" dedi.


#beşiktaş
#burak yılmaz
#burak yılmaz istifa
10 saat önce
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