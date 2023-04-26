Bursa seçim sonuçları
2023 Bursa seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Bursalı vatandaşların yoğun gündeminde. 2018'de yapılan seçimde 20 milletvekili çıkarabilen Bursa ilinin 11 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,5 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 2 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %89,82 oranlarında gerçekleşmişti. Bursa seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 4 bağımsız aday seçimlere katılmıştır.
Diğer illerde aday gösteren Anavatan Partisi, Güç Birliği Partisi, Milli Yol Partisi ve Yenilik Partisi aday çıkarmazken, ATA İttifakı bileşeni olan Adalet Partisi fermuar liste uygulaması ile resmi olarak aday çıkarmamıştır. Millet İttifakı protokolü gereği Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adayı DEVA Partisi'ne ayrılmıştır. İşte Bursa Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin aldıkları oy oranları ile kazanan milletvekili listesi.
AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları
1- Efkan Ala
2- Refik Özen
3- Ahmet Kılıç
4- Emine Yavuz Gözgeç
5- Mustafa Yavuz
6- Ahmet Yıldız
7- İrfan Akkaya
8- Ömer Faruk Temiztürk
9- Semih Peksert
10- Mihrimah Kocabıyık
AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları
1- Mustafa Varank
2- Ayhan Salman
3- Osman Mesten
4- Emel Gözükara Durmaz
5- Muhammet Müfit Aydın
6- Mustafa Yıldırım
7- Fuat Alpaslan
8- Süleyman Çelik
9- Asuman Akçay Sakallı
10- Mustafa Kaya
CHP 1. bölge Bursa Milletvekili adayları
Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Mehmet Atmaca
İsmet Karaca
Jülide Akköprü
Alpaslan Yıldız
Engin Tamer
Serkan Öztürk
Özgür Yıldız
Canan Akın Erdem
CHP 2. bölge Bursa milletvekili adayları
Hasan Öztürk
Cemalettin Kani
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder
Seda Bozdağ Güzelkaya
MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları
Hasan Öztürk
Cemalettin Kani
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder
Seda Bozdağ Güzelkaya
MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU
2 MUHAMMET TEKİN
3 AYHAN ÖNAL
4 BİLAL DOĞAN
5 MUSTAFA NARMANLI
6 ALİ BAHADIR
7 AYDIN SANCAR
8 ALPARSLAN KARAASLAN
9 GAMZE NUR SARĞIN
10 GÜLSEREN ÖZBEK
14 Mayıs 2023 Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Bursa milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Bursa’da hangi parti ne kadar oy aldı? Bursa’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 46,2
- CHP % 22,7
- İYİ Parti % 12,4
- MHP % 10,7
- HDP % 5,7
Bursa yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş oyların % 49,62’sini alırken, CHP adayı Mustafa Bozbey ise oyların % 47,03’ünü aldı.
Bursa İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 49,05
CHP % 33,98
İYİ Parti % 7,41
SP % 3,23
DP % 1,59
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1