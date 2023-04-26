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Bursa Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Bursa sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile Bursa milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Bursa cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Bursa 20 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Bursa milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? 28. Dönem Bursa milletvekilleri kimler? İşte Bursa seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

17:04 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bursa seçim sonuçları

Bursa seçim sonuçları

2023 Bursa seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Bursalı vatandaşların yoğun gündeminde. 2018'de yapılan seçimde 20 milletvekili çıkarabilen Bursa ilinin 11 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,5 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 2 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %89,82 oranlarında gerçekleşmişti. Bursa seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 4 bağımsız aday seçimlere katılmıştır.

Diğer illerde aday gösteren Anavatan Partisi, Güç Birliği Partisi, Milli Yol Partisi ve Yenilik Partisi aday çıkarmazken, ATA İttifakı bileşeni olan Adalet Partisi fermuar liste uygulaması ile resmi olarak aday çıkarmamıştır. Millet İttifakı protokolü gereği Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adayı DEVA Partisi'ne ayrılmıştır. İşte Bursa Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin aldıkları oy oranları ile kazanan milletvekili listesi.

AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Efkan Ala

2- Refik Özen

3- Ahmet Kılıç

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Mustafa Yavuz

6- Ahmet Yıldız

7- İrfan Akkaya

8- Ömer Faruk Temiztürk

9- Semih Peksert

10- Mihrimah Kocabıyık

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1- Mustafa Varank

2- Ayhan Salman

3- Osman Mesten

4- Emel Gözükara Durmaz

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Mustafa Yıldırım

7- Fuat Alpaslan

8- Süleyman Çelik

9- Asuman Akçay Sakallı

10- Mustafa Kaya

CHP 1. bölge Bursa Milletvekili adayları

Kayıhan Pala

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Mehmet Atmaca

İsmet Karaca

Jülide Akköprü

Alpaslan Yıldız

Engin Tamer

Serkan Öztürk

Özgür Yıldız

Canan Akın Erdem

CHP 2. bölge Bursa milletvekili adayları

Hasan Öztürk

Cemalettin Kani

Orhan Sarıbal

Erkan Dönmez

Şahin Sevinç

Funda Türkcoş Pekiner

Ender Teke

Huriye Canan Çelik Tunar

Mehmet Önder

Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları

Hasan Öztürk

Cemalettin Kani

Orhan Sarıbal

Erkan Dönmez

Şahin Sevinç

Funda Türkcoş Pekiner

Ender Teke

Huriye Canan Çelik Tunar

Mehmet Önder

Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

14 Mayıs 2023 Bursa Seçim Sonuçları

2023 Bursa cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan
28. Dönem Bursa milletvekilleri
burada yer alacaktır.

Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
verilerine göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyları
n yüzde 55,5’ini alırken, Muharrem İnce
Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonucu
na göre oyların yüzde 31,5’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,2, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 3,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

Bursa milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Bursa oy oranı
% 56,9 olurken, AK Parti 13, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 36,9’unu alarak CHP 5, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı.

Bursa’da hangi parti ne kadar oy aldı? Bursa’da hangi parti kazandı?

  • AK Parti % 46,2
  • CHP % 22,7
  • İYİ Parti % 12,4
  • MHP % 10,7
  • HDP % 5,7

Bursa yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş oyların % 49,62’sini alırken, CHP adayı Mustafa Bozbey ise oyların % 47,03’ünü aldı.

Bursa İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 49,05

CHP % 33,98

İYİ Parti % 7,41

SP % 3,23

DP % 1,59

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Afyon cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Afyonkarahisar 6 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? 28. Dönem Afyonkarahisar milletvekilleri kimler? İşte Afyonkarahisar seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.


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#Bursa milletvekili seçim sonuçları
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