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Türkiye'deki tüm illerde okullar bir hafta süreyle tatil edildi

Bursa ve Türkiye'deki tüm illerde okullar bir hafta süreyle tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada : “Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar.

17:34 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bursa’da okullar tatil mi? 7 Şubat Salı okullar tatil edildi mi?

Bursa’da okullar tatil mi? 7 Şubat Salı okullar tatil edildi mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Maraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildiğini açıkladı.

BURSA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 ŞUBAT SALI OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Özer açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm Türkiye’de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmen evlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.”



#Bursa
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