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2 yaşından küçük çocuğu olan çalışan annelere 325 euro destek ödemesi yapılıyor! Başvurular nasıl yapılır? İşte çalışan anne (bakıcı) desteği başvuru ekranı

2 yaşından küçük çocuğu olan çalışan anneler 325 euro bakıcı desteği alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 Euro (11.339 TL) destek verileceğini bildirdi. Projeye ikinci gün itibarıyla toplam 12 bin 246 kişi başvuru yaptı. Peki, 325 euro çalışan anne (bakıcı) destek ödemesine nasıl başvuru yapılır? İşte çalışan anne desteği başvuru ekranı

14:42 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:13 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Çalışan anne desteği
Çalışan anne desteği

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusunun nasıl yapılacağı, Bakan Işıkhan'ın duyurusuyla birlikte sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Peki, çalışan annelere 325 euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

352 euro çalışan anne desteğine kimler başvuru yapabilir?

Çalışan anne desteği Ankara, İstanbul ve İzmir’de uygulanacak. Bu illerde yaşayan, 0 – 24 yaş arası çocuğu olup çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcı çalıştıranlar ve kendisi de bir işverene bağlı çalışanlar başvuru yapabilecekler. Sadece tam zamanlı çalışanlar değil, yarı zamanlı çalışan anneler de destekten faydalanabilecek.

Çalışan anne desteği ne kadar süre verilecek?

Proje kapsamında tam zamanlı çalışan annelere aylık 325 Euro destek sağlanacak. Bekâr anneler ile özel gereksinimli çocuğu olan tam zamanlı çalışan anneler 375 Euro destek alacak. Yarı zamanlı çalışan annelere ise sırasıyla 162,50 ve 212,50 Euro tutarında destek verilecek.

Çalışan anneler bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 12 ay boyunca yararlanabilecek.

Aranan şartlar neler?

Projeden yararlanmak isteyen annede aranan şartlar şöyle:

Ön kayıt için başvuru tarihi itibarıyla 0 -24 ay aralığında çocuğunun olması.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikâmet etmek.

Çocukla aynı evde ikâmet etmek.

Bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olması ve aynı evde ikâmet etmesi.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak.

Tam zamanlı çalışanların eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanlar ise bakıcıyı yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmalı.

Proje döneminde analık izninde olunmamalı.

Bakıcının ücreti en az asgari ücret düzeyinde ödenmeli (Yarı zamanlı çalışanlar için asgari ücretin yarısı).

Yarı zamanlı çalışanların ayda en az 10 gün sigortalı çalışması gerekiyor.

Bakıcıda aranacak şartlar

Ek 9’uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan kadın olmak.

18 yaşından büyük olmak.

Anne ve çocuk ile aynı ilde ikâmet etmek.

Yabancı ise Türkiye’de çalışma izni olmak.

Anne ve baba ile birinci dereceden akrabalık bağı olmamak.

Aynı evde yaşıyorsa üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmamak.

0 – 36 ay çocuk bakımıyla ilgili İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.



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