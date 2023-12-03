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Çalışan emekliye ikramiye ödeme takvimi! Kim ne zaman ikramiye alacak?

"Çalışan emekliye ikramiye ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemesi kapsamında 5.000 TL hesaplarına yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikramiye ödemelerinden çalışanlarında yararlanacağı müjdesini duyurdu. Çalışan emekliler ise ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, çalışan emekliye ikramiye ne zaman ödenecek? SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

22:04 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çalışan emekliye ikramiye ödeme takvimi
Çalışan emekliye ikramiye ödeme takvimi

Çalışan emeklilere ödenecek 5 bin TL ikramiye ödemesinin takvimi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilerin de bayram ikramiyesinden yararlanacağı müjdesini duyurdu. İkramiye fırsatından yararlanacak emekliler ödeme takvimi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Çalışan emekliye ikramiye ne zaman ödenecek? SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

MİLYONARIN GÖZÜ TORBA YASADA...


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin görüşmelerine salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifte çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye ödemesinin yapılacağı düzenlemede yer alıyor. AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.


ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ MECLİS'TE OYLANACAK


Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Hafta içinde düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

HER EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili,
"Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak"
dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI


Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.



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#Çalışan emekli 5 bin lira ikramiye
#ödeme takvimi
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