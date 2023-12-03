Çalışan emeklilere ödenecek 5 bin TL ikramiye ödemesinin takvimi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilerin de bayram ikramiyesinden yararlanacağı müjdesini duyurdu. İkramiye fırsatından yararlanacak emekliler ödeme takvimi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Çalışan emekliye ikramiye ne zaman ödenecek? SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...
MİLYONARIN GÖZÜ TORBA YASADA...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin görüşmelerine salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifte çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye ödemesinin yapılacağı düzenlemede yer alıyor. AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ MECLİS'TE OYLANACAK
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Hafta içinde düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.
HER EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE
ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI
Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.