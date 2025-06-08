Çandarlı Halil Paşa'nın doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi başvezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın torunu ve Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğludur. İlmiye sınıfından yetişmiş, iyi bir medrese eğitimi aldığı kabul edilir. 1436'da kazaskerlik görevinde bulunmuştur.

1439 yılında Sadrazam Koca Mehmed Nizamüddin Paşa'nın vefatının ardından II. Murad tarafından sadrazamlığa getirilmiştir. Bu görevini, II. Murad'ın saltanatının sonuna kadar sürdürmüş ve ardından Fatih Sultan Mehmed'in ilk saltanat yıllarında da devam ettirmiştir.

Sadrazam Çandarlı Halil Paşa nasıl öldü, idam mı edildi?

İstanbul kuşatması sırasında Avrupa'da yeni bir haçlı ittifakı ortaya çıkacağından kuşkulandığını ve bu nedenle kuşatmanın zayıflatılmasını ve hatta kaldırılmasını II. Mehmed'e tavsiye etti. Bu tavsiyeleri orduda ve devlet kapılarında Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı söylentilerinin dolaşmasına neden oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul fethedilmesinden hemen sonra 1 Haziran 1453'te II. Mehmed bu dedikoduları çok ciddiye aldığını açıklayarak başvezir Çandarlı Halil'i görevinden azletti. Çandarlı Halil Paşa ve çocukları tutuklandı. Çocukları daha sonra serbest bırakıldı ama Çandarlı Halil Paşa Yedikule'de Altın Kapı'da 40 gün hapis edildi. 10 Temmuz 1453 tarihinde gözlerine mil çekildi ve idam edildi. Boyun eğeceği yerde sultana dik baktığı iddia edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından İznik'e götürülüp türbesine gömüldü.

Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli bir yere sahip olan, II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dönemlerinde sadrazamlık yapmış güçlü bir devlet adamıdır. Çandarlı ailesi, Osmanlı'nın kuruluş ve yükseliş dönemlerinde devlet yönetiminde etkili olmuş köklü bir ailedir.

Çandarlı Halil Paşa'nın Hayatı ve Sadrazamlık Dönemi

Çandarlı Halil Paşa'nın doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi başvezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın torunu ve Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğludur. İlmiye sınıfından yetişmiş, iyi bir medrese eğitimi aldığı kabul edilir. 1436'da kazaskerlik görevinde bulunmuştur.

1439 yılında Sadrazam Koca Mehmed Nizamüddin Paşa'nın vefatının ardından II. Murad tarafından sadrazamlığa getirilmiştir. Bu görevini, II. Murad'ın saltanatının sonuna kadar sürdürmüş ve ardından Fatih Sultan Mehmed'in ilk saltanat yıllarında da devam ettirmiştir.

Çandarlı Halil Paşa, 10 Temmuz 1453 tarihinde idam edildi. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından İznik'e götürülüp türbesine gömüldü.

Çandarlı Halil Paşa'nın sadrazamlığı döneminde hangi önemli olaylar yaşandı?

II. Murad'ın tahttan çekilmesi ve II. Mehmed'in ilk saltanatı: II. Murad'ın 1444 yılında tahttan çekilerek genç oğlu II. Mehmed'i tahta geçirmesiyle devlet idaresinde fiilen etkili olmuştur.

Varna Savaşı (1444): Haçlı ordusunun Varna'ya yönelmesi üzerine II. Murad'ın tekrar ordunun başına geçmesini sağlamada rol oynamıştır.

Buçuktepe Vak'ası (1446): Edirne'de meydana gelen ilk yeniçeri isyanlarından biri olan bu olayda, II. Mehmed'in genç yaşından dolayı çıkan karışıklıklar sonucunda II. Murad'ın tekrar tahta dönmesinde etkili olmuştur.