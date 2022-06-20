Altın fiyatları 20 Haziran 2022: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Haftanın ilk gününde altın fiyatları altın piyasasında güncel durumu gösterdi. Dolarla paralel olarak iç piyasada hafta boyunca önemli bir seviye yakalayan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 20 HAZİRAN 2022
Altın fiyatları 20 Haziran Pazartes, günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN FİYATI
1.027,74
1.027,95
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.643,63
1.679,92
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.577,55
6.702,22
YARIM ALTIN FİYATI
3.278,50
3.361,39
ZİYNET ALTINI FİYATI
6.577,55
6.702,22
ATA ALTIN FİYATI
6.795,22
6.964,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
565,55
678,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
933,26
968,84