Altın fiyatları 20 Haziran 2022: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Altın fiyatları 20 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın bin 30 TL sınırında... Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haftanın ilk iş günü itibariyle güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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