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Altın fiyatları 20 Haziran 2022: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Altın fiyatları 20 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın bin 30 TL sınırında... Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haftanın ilk iş günü itibariyle güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ALTIN FİYATI: 20 Haziran Pazartesi, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın alıi- satış fiyatları
Altın fiyatları

Haftanın ilk gününde altın fiyatları altın piyasasında güncel durumu gösterdi. Dolarla paralel olarak iç piyasada hafta boyunca önemli bir seviye yakalayan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 20 HAZİRAN 2022

Altın fiyatları 20 Haziran Pazartes, günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN FİYATI

1.027,74

1.027,95

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.643,63

1.679,92

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.577,55

6.702,22

YARIM ALTIN FİYATI

3.278,50

3.361,39

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.577,55

6.702,22

ATA ALTIN FİYATI

6.795,22

6.964,32

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

565,55

678,50

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

933,26

968,84

Uydudan görüntülendi

Uydudan görüntülendi

Google Earth'ten 'flamingo' gözlemi.
Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

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