Erzincan TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı CANLI! Erzincan TOKİ kura çekilişleri için heyecan dorukta. TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi bugün Erzincan ile devam ediyor. Erzincan TOKİ çekilişleri merkez, Çayırlı, Kemah, İliç, Otlukbeli ve Refahiye ilçeleri için çekilecek. TOKİ Erzincan kura çekimi canlı olarak izlenmekte. Peki Erzincan TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Erzincan TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

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