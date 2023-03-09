Çaykur Rizespor- Bodrumspor
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, Bodrumspor deplasmanına galibiyet için gittiklerini söyledi.
ÇAYKUR RİZESPOR- BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÇAYKUR RİZESPOR- BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı 12 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR- BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
ÇAYKUR RİZESPOR- BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı TRT Spor ve BeIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.
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#çaykur rizespor
#bodrumspor
31 dakika önce
Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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