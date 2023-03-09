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Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor deplansmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte maçın detayları...

16:13 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor- Bodrumspor

Çaykur Rizespor- Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, Bodrumspor deplasmanına galibiyet için gittiklerini söyledi.

ÇAYKUR RİZESPOR- BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı 12 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR- BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı TRT Spor ve BeIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.


#süper lig
#çaykur rizespor
#bodrumspor
31 dakika önce
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Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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