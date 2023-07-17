Ara transfer dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Transfer sezonunun bitişine az bir süre kala takımlar kadrosunu güçlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını Almanya'da sürüyor. Beşiktaş'ın orta saha transferi için Roberto Pereyra'nın kararını beklerken, siyah beyazlı ekip, Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı. Peki Daniel Amartey kimdir? Daniel Amartey nereli kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor, forma giydiği takımları hangisi?