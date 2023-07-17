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MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Celje maç sonucu: 2-2

Trabzonspor, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında NK Celje, takımı ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavili ekibin gollerini 25. dakikada Kerem Şen ve 51. dakikada Umut Bozok attı. NK Celje'nin sayılarını ise 37. dakikada Badje ile 64. dakikada Zec kaydetti. Trabzonspor Celje maç özetini ve gollerini haberimizde.

11:11 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor 2-2 NK Celje (Maç Özeti ve Golleri)

Trabzonspor 2-2 NK Celje (Maç Özeti ve Golleri)

İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split'e 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Slovenya’nın NK Celje ile oynadığı üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor Celje maç özeti

25. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Kerem Şen'in ceza alanı yayı gerisinden şutunda, top kaleci Obradovic'in sol tarafından filelerle buluştu: 1-0

37. dakika Sloven ekibi beraberliği sağladı. Kalede Uğurcan Çakır'ın pasında, Larsen'in uzaklaştırmak istediği topu önüne alan Bajde, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Larsen'in sağdan yerden pasında, ön direğe hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top filelere gitti: 2-1

64. dakikada skora yeniden denge geldi. sağdan ceza alanına yapılan ortayı Vuklisevic, altı pasın içine indirdi. Burada uygun durumda topla buluşan Zec, dokunarak meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-2Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

#Celje
#Trabzonspor
#maç özeti
#hazırlık maçı
12 dakika önce
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